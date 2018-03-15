Собираемость налогов в Тюменской области увеличилась вместе с долгами

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области Тамара Зыкова отчиталась о работе своего ведомства перед региональными депутатами в рамках очередного заседания облдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, по состоянию на 1 января 2018 года поступления администрируемых управлением доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации составили 170,5 млрд руб. При этом чуть более 60% полученных средств пополнили региональный бюджет (рост на 11%), а остальная часть ушла в федеральную казну (рост в 2,4 раза).

Однако положительные показатели по сборам нивелировали должники. Так, согласно отчетному документу, совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням, налоговым санкциям и страховым взносам в бюджетную систему региона составила 16,6 млрд руб. А удельный вес задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в общей задолженности составил 30,7%. Выросла задолженность и по региональным и местным налогам на 11%.

Говоря о причинах роста поступлений, Зыкова отметила, что это произошло благодаря "администрированию, оживлению экономики и изменениям законодательства", однако с должниками разбираться придется еще долго: "Понимаем, что в течение года этот процесс завершен не будет, долги накапливались в течении нескольких лет".