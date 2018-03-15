Собираемость налогов в Тюменской области увеличилась вместе с долгами

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Лондон заблокировал в СБ ООН российское заявление по "делу Скрипаля"

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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
15.03.2018 09:42 Мск (11:42 Екб)
экономика | Тюменская область
Собираемость налогов в Тюменской области увеличилась вместе с долгами
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печатный станок, рубль, пятитысячная купюра, 5000 рублей (2017) | Фото: gazeta.a42.ru

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области Тамара Зыкова отчиталась о работе своего ведомства перед региональными депутатами в рамках очередного заседания облдумы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Так, по состоянию на 1 января 2018 года поступления администрируемых управлением доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации составили 170,5 млрд руб. При этом чуть более 60% полученных средств пополнили региональный бюджет (рост на 11%), а остальная часть ушла в федеральную казну (рост в 2,4 раза).

Однако положительные показатели по сборам нивелировали должники. Так, согласно отчетному документу, совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням, налоговым санкциям и страховым взносам в бюджетную систему региона составила 16,6 млрд руб. А удельный вес задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в общей задолженности составил 30,7%. Выросла задолженность и по региональным и местным налогам на 11%.

Говоря о причинах роста поступлений, Зыкова отметила, что это произошло благодаря "администрированию, оживлению экономики и изменениям законодательства", однако с должниками разбираться придется еще долго: "Понимаем, что в течение года этот процесс завершен не будет, долги накапливались в течении нескольких лет".

Федеральная налоговая служба(2017)|Фото:offshorewealth.info

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15.03.2018 09:42 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
11:42 Екб


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Собираемость налогов в Тюменской области увеличилась вместе с долгами
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