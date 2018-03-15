В Прикамье сотни молодых семей получат от властей деньги на покупку жилья

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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
Мнения из Сети ;
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В Прикамье сотни молодых семей получат от властей деньги на покупку жилья
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Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

Власти Пермского края поддержат молодые семьи: им дадут денег на покупку жилья, передает корреспондент Накануне.RU.
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"230 млн руб. будут направлены на компенсации многодетным семьям. Еще 800 молодых семей смогут рассчитывать на социальные выплаты в 10% от стоимости жилья. На это в бюджете заложено еще 215 млн руб. Сегодня мы подписываем постановление правительства, в соответствии с которым денежные средства на выплаты семьям должны быть перечислены до 1 апреля", - сказал на обсуждении документа молодых семей глава региона Максим Решетников.

На поддержку может рассчитывать 1 тыс. 41 молодая семья. Из 230 млн руб., которые пойдут в 2018 г. на эти цели, 48 – из федерального бюджета, 83 – из краевого, 99 млн рублей – из местных. Министр социального развития Пермского края Павел Фокин считает, что, в зависимости от благосостояния, молодые пермяки могут получить 10 или 30-35% от цены недвижимости. Социальную выплату в треть стоимости жилья сможет получить 241 молодая семья, 147 из которых – многодетные.

"До 1 апреля деньги перечислят на местный уровень. Уже сейчас коллеги обновляют реестры молодых семей, которым необходима поддержка. Их начали уведомлять, чтобы люди начали собирать необходимый пакет документов. Предполагается, что до 1 мая пермяки получат жилищные свидетельства и до 15 декабря улучшат жилищные условия", - сказал Фокин.

Министр напомнил, что господдержка может быть использована для погашения остатка долга по ипотеке, в качестве первоначального платежа по квартирному кредиту или направлена на приобретение жилой недвижимости. Средства могут пойти на расчёт по договору строительного подряда или реконструкцию имеющегося жилого помещения, что особенно актуально для сельских территорий

Губернатор поручил министерству социального развития включить 10-процентную компенсацию молодым семьям в бюджет на 2019 и 2020 гг. Ежегодно региональную выплату должны получать 700 семей.

Другие новости по темам: Максим Решетников, Павел Фокин, молодые семьи, поддержка, деньги, покупка жилья, ипотека
15.03.2018 09:36 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:36 Екб


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В Прикамье сотни молодых семей получат от властей деньги на покупку жилья
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