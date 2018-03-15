В Прикамье сотни молодых семей получат от властей деньги на покупку жилья

Власти Пермского края поддержат молодые семьи: им дадут денег на покупку жилья, передает корреспондент Накануне.RU.

"230 млн руб. будут направлены на компенсации многодетным семьям. Еще 800 молодых семей смогут рассчитывать на социальные выплаты в 10% от стоимости жилья. На это в бюджете заложено еще 215 млн руб. Сегодня мы подписываем постановление правительства, в соответствии с которым денежные средства на выплаты семьям должны быть перечислены до 1 апреля", - сказал на обсуждении документа молодых семей глава региона Максим Решетников.

На поддержку может рассчитывать 1 тыс. 41 молодая семья. Из 230 млн руб., которые пойдут в 2018 г. на эти цели, 48 – из федерального бюджета, 83 – из краевого, 99 млн рублей – из местных. Министр социального развития Пермского края Павел Фокин считает, что, в зависимости от благосостояния, молодые пермяки могут получить 10 или 30-35% от цены недвижимости. Социальную выплату в треть стоимости жилья сможет получить 241 молодая семья, 147 из которых – многодетные.

"До 1 апреля деньги перечислят на местный уровень. Уже сейчас коллеги обновляют реестры молодых семей, которым необходима поддержка. Их начали уведомлять, чтобы люди начали собирать необходимый пакет документов. Предполагается, что до 1 мая пермяки получат жилищные свидетельства и до 15 декабря улучшат жилищные условия", - сказал Фокин.

Министр напомнил, что господдержка может быть использована для погашения остатка долга по ипотеке, в качестве первоначального платежа по квартирному кредиту или направлена на приобретение жилой недвижимости. Средства могут пойти на расчёт по договору строительного подряда или реконструкцию имеющегося жилого помещения, что особенно актуально для сельских территорий

Губернатор поручил министерству социального развития включить 10-процентную компенсацию молодым семьям в бюджет на 2019 и 2020 гг. Ежегодно региональную выплату должны получать 700 семей.