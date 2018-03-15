"Только оправдать": осужденный за покушение на экс-начальника УВД Екатеринбурга настаивает на своей невиновности

Свердловский областной суд сегодня, 15 марта, начал повторно рассматривать уголовное дело экс-руководителя Орджоникидзевского РОВД Екатеринбурга Олега Дудко, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в прошлом году суд признал его виновным в покушении на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко и назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить 500 тыс. руб. Тимониченко в качестве компенсации морального вреда.

Сегодня Дудко участвует в процессе с помощью видеоконференции. Он просит организовать допрос всех свидетелей, которые оказывали помощь Тимониченко на лестничной площадке.

"Эти люди слышали, как он описывал детали и убийцу. Допрашивали только жену. Это наталкивает на мысль о том, что протокол допроса был подменен. Не бывает такого, что после преступления допрошен только один человек", - говорит Дудко. Он также настаивает на полном своем оправдании.

Олег Дудко, архивное фото

Прокурор же настаивает на том, чтобы оставить приговор без изменений и не рассматривать ходатайства. Сегодня также проводился допрос свидетеля - Владислава Мезенина, который жил в соседней квартире.

"Приехала полиция забрать Дудко, а в документах у них была совсем другая фамилия", - сообщил свидетель.

Он добавил, что в тот день видел Дудко и сам находился дома во время покушения. Мужчина добавил, что следователи не допрашивали его ранее.

По итогам сегодняшнего рассмотрения судебное заседание перенесли на 29 марта.

Борис Тимониченко (в центре), архивное фото

Покушение на Тимониченко произошло в феврале 2016 года. Сам экс-глава УВД Екатеринбурга, выступая ранее в суде, заявил: "Могу сказать со 100-процентной уверенностью, что стрелял Дудко".

Также вынесен приговор сообщнику Дудко Игорю Казакову: за пособничество он получил 4,5 года колонии строгого режима.