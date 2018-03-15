"Только оправдать": осужденный за покушение на экс-начальника УВД Екатеринбурга настаивает на своей невиновности

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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
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"Только оправдать": осужденный за покушение на экс-начальника УВД Екатеринбурга настаивает на своей невиновности
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Олег Дудко суд (2017) | Фото: Накануне.RU

Свердловский областной суд сегодня, 15 марта, начал повторно рассматривать уголовное дело экс-руководителя Орджоникидзевского РОВД Екатеринбурга Олега Дудко, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в прошлом году суд признал его виновным в покушении на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко и назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить 500 тыс. руб. Тимониченко в качестве компенсации морального вреда.

Сегодня Дудко участвует в процессе с помощью видеоконференции. Он просит организовать допрос всех свидетелей, которые оказывали помощь Тимониченко на лестничной площадке.

"Эти люди слышали, как он описывал детали и убийцу. Допрашивали только жену. Это наталкивает на мысль о том, что протокол допроса был подменен. Не бывает такого, что после преступления допрошен только один человек", - говорит Дудко. Он также настаивает на полном своем оправдании.

Олег Дудко суд(2017)|Фото: Накануне.RU

Олег Дудко, архивное фото

Прокурор же настаивает на том, чтобы оставить приговор без изменений и не рассматривать ходатайства. Сегодня также проводился допрос свидетеля - Владислава Мезенина, который жил в соседней квартире.

"Приехала полиция забрать Дудко, а в документах у них была совсем другая фамилия", - сообщил свидетель.

Он добавил, что в тот день видел Дудко и сам находился дома во время покушения. Мужчина добавил, что следователи не допрашивали его ранее.

По итогам сегодняшнего рассмотрения судебное заседание перенесли на 29 марта.

суд по делу Тимониченко, Борис Тимониченко(2017)|Фото: Накануне.RU

Борис Тимониченко (в центре), архивное фото

Покушение на Тимониченко произошло в феврале 2016 года. Сам экс-глава УВД Екатеринбурга, выступая ранее в суде, заявил: "Могу сказать со 100-процентной уверенностью, что стрелял Дудко".

Также вынесен приговор сообщнику Дудко Игорю Казакову: за пособничество он получил 4,5 года колонии строгого режима.

Другие новости по темам: Дудко, Тимониченко, покушение, оправдание, суд
15.03.2018 09:45 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
11:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.03.2018 14:20 Мск
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"Только оправдать": осужденный за покушение на экс-начальника УВД Екатеринбурга настаивает на своей невиновности
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