В Магнитогорске будут судить сиделку за убийство пенсионера

Сиделка из Магнитогорска предстанет перед судом за причинение смерти пенсионеру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, медсестру одной из больниц нанял мужчина для присмотра за его отцом, который был в состоянии неспособности обслужить себя самостоятельно, не мог самостоятельно передвигаться, принимать пищу и говорить связными предложениями.

Женщина пришла на работу, обыскала квартиру, употребила спиртное, после чего похитила столовую посуду, предметы одежды, продукты питания и сложила их в пакет, который поставила у выхода из квартиры. Затем она подошла к пенсионеру, который лежал на диване, и нанесла керамической кружкой не менее семи ударов в голову, потребовав рассказать, где хранятся деньги и ценные вещи. Когда она не получила ответ, то нанесла мужчине удары в голову и в грудь.

Мужчина от полученной травмы скончался в больнице.

Обвиняемую на месте преступления застигла дочь потерпевшего.

Стоит отметить, что женщина полностью признала вину.