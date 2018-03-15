В Тюмени накрыли "спящую" ячейку ИГИЛ*: хотели взорвать торговый центр

Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов во время ежегодного отчета о деятельности региональной полиции перед депутатами облдумы заявил об обезвреживании в Тюмени "спящей" ячейки запрещенной в России террористической организации* ИГИЛ, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что в самом получасовом докладе информации об этом не было, генерал упомянул о задержании, отвечая на вопрос депутата Глеба Трубина. Народный избранник посетовал, что из соседних регионов через Тюмень передвигается большое количество радикальных элементов.

"Люди обеспокоены, молодежная политика провалена, профилактика работает плохо, а мы знаем, что все эти элементы проезжают через территорию области, многие здесь учатся. Как вы ведете работу, чтобы этих людей пресекать и ограничивать?" - поинтересовался народный избранник.

По словам генерала Алтынова, весь "подотчетный контингент, который попадает в поле зрения, не просто проверяется, а за ним осуществляется активный оперативный контроль".

"В прошлом году мы совместно с региональным управлением ФСБ задокументировали "спящую" ячейку, которая вынашивала планы по совершению теракта в одном из торговых центров города Тюмени. Слава Богу, мы ее своевременно выявили и привлекли к уголовной ответственности и за содеянное они получили достаточно большие сроки", - заявил начальник тюменской полиции.

Он также добавил, что в настоящий момент работа в этом направлении продолжается.

"Мы знаем, что такие проявления возможны и наша задача - не допустить этих явлений", - отметил Алтынов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 14 марта стало известно о том, что ФСБ задержала четверых ямальцев - участников "спящей" ячейки запрещенного "Исламского государства".