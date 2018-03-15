Россияне бьют рекорды по числу ипотечных кредитов

Объем выдачи ипотеки в России в феврале 2018 г. удвоился по сравнению с февралем 2017 г. и составил 200 млрд руб, что является новым рекордом. За этот период было выдано более 100 000 кредитов, приводит данные Дом.рф.

За два месяца 2018 г. в России выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 млрд руб. При этом в январе этот показатель составил 148,3 млрд руб. Средний размер январского ипотечного кредита составляет 2,24 млн руб. на первичном рынке жилья и 1,78 млн руб. – на вторичном рынке.

Общая стоимость портфеля ипотечных кредитов в России — 5,4 трлн руб. (плюс 17% к январю 2017 г.). Всего в 2018 г., по оценке Дом.рф будет выдано около 1,3-1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб.

Увеличение объема выданных ипотечных кредитов ситуация вполне логичная, особенно, если вспомнить начало прошлого года: с 2017г. часть спроса на кредиты упала из-за окончания госпрограммы субсидирования ипотеки, говорит старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. При этом в течение 2017 г. ЦБ снижал ключевую ставку, что вело к удешевлению ипотечных кредитов.

"С начала 2018-го тенденция продолжается: в январе часть банков вновь снизила ставки по ипотеке. Снижение ставок и сохранение стабильной ситуации в экономике позволяют гражданам более оптимистично оценивать свои возможности по обслуживанию взятых на себя обязательств. Это способствует усилению спроса на ипотеку", - рассказал он Накануне.RU.

Аналитик считает, что тенденция превышения результатов прошлого года, скорее всего, сохранится до конца текущего года, так как ожидается снижение ставки регулятором еще на 1%, до 6,5%: "Это удешевит ипотечные кредиты в различных банках на 0,5–0,9%, таким образом жилищное кредитование станет выгоднее за счет уменьшения ежемесячных платежей. Это приведет к дальнейшему росту объема выданных ипотечных кредитов, который к концу 2018-го может увеличиться на 30% по сравнению с прошлогодним результатом и составить 2,6 трлн руб.".

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу снизить ставку по ипотеке до 7% годовых.