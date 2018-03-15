Кинотеатр "Темп" в Екатеринбурге заявлен на включение в реестр объектов культурного наследия

Жительница Екатеринбурга составила заявление о постановке здания кинотеатра "Темп", обладающего признаками объекта культурного наследия, под государственную охрану. Сопроводительное письмо подписал Юрий Бриль - известный екатеринбургский писатель и издатель.

Старинный кинотеатр находится в Орджоникидзевском районе на ул. 22 Партсъезда, 10.

"Кинотеатр "Темп" является первым кинотеатром соцгорода Уралмаш, первым звуковым кинотеатром Екатеринбурга (Свердловска). Построен в начале 1930-х годов в стиле конструктивизма, реконструирован в стиле "неоклассики" в 1943 году", - сообщается в официальном документе, опубликованном в соцсетях.

Кинотеатр "Темп" работал до 1993 года. Потом в здании разместили тренажерный зал и складские помещения. А в 2011 году в здании произошел пожар, в результате чего полностью выгорел весь зал. В 2016 году здание продали застройщику.