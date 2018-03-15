"Политика - это тяжелая работа": Жириновский ответил заплакавшей на дебатах Собчак

Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский прокомментировал инцидент во время дебатов на телеканале "Россия 1" с другим кандидатом Ксенией Собчак. Он заявил, что политик должен быть готов к "жестким правилам", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 14 марта в финальной части программы "Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым" присутствовали Сергей Бабурин, представитель Бориса Титова, Максим Сурайкин, Жириновский и Максим Шевченко, которые пыталась выступить в отведенное Ксении Собчак время. Часть кандидатов говорила одновременно с ней, из-за чего разобрать слова Собчак не представлялось возможным.

В итоге она назвала произошедшее "хамством", пообещала пожаловаться в ЦИК и вышла из студии со слезами на глазах.

Ситуацию прокомментировал Владимир Жириновский.

"Политика - это тяжелая работа, это жесткие споры, иногда крик, риск и даже опасность, потому что политика - это не дискуссия друзей, а борьба оппонентов, борьба за власть. Политик должен быть готов быть жестким и даже жестоким. Тем более политик, который хочет стать лидером России. ... Поэтому если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру. Куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит", - говорится в заявлении Жириновского в его канале в Telegram.

Напомним, это не первый инцидент с участием Жириновского и Собчак во время дебатов: однажды в разгар перепалки известная телеведущая облила лидера ЛДПР водой.