Прикамские спортсмены и тренеры получат 575 тысяч за участие в Олимпийских играх

Спортсмены, представляющие Пермский край на Олимпийских играх в Пхенчхане и их тренеры получат премию по 575 тыс. руб. Соответствующий указ подписал глава Прикамья Максим Решетников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

14 марта глава региона встретился с олимпийцами Региной Рахимовой, Анастасией Баранниковой, Александром Смышляевым и тренерами Михаилом Киреевым, Александром Михалевым, Александром Гараниным.

Участникам встречи вручили благодарственные письма губернатора Пермского края за заслуги в развитии физической культуры и спорта, участие в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года.

"Олимпиада получилась непростая. Но, как сказал президент России, забрать можно любую символику, а характер не спрячешь и не отберешь. Характер у вас настоящий, наш, пермский. Представляю, как сложно попасть на Олимпиаду, оказаться в числе сильнейших спортсменов планеты. От лица всего Пермского края хочу поблагодарить вас и ваших тренеров, мы вами гордимся. Спасибо, что защищаете честь региона и страны, подаете пример нашим молодым спортсменам, вдохновляете их на победы", - обратился глава региона к спортсменам.

Максим Решетников добавил, что в Пермском крае началась серьезная работа по развитию спорта, как профессионального, так и массового. В частности, с 1 марта в регионе стартовала программа "Мы выбираем спорт!". Спортсмены и тренеры озвучили свои предложения по развитию спорта. Касаются они в основам спортивной инфраструктуры. Максим Решетников поддержал необходимость реконструкции СДЮСШОР "Огонек" им. М. Д. Постникова в Чусовом, где готовятся фристайлисты.

Участники Олимпиады отметили, для более эффективной подготовки важно привести в надлежащее состояние и трамплинные комплексы. В отличие от "Снежинки", одного из лучших трамплинных комплексов в мире, другие комплексы, в частности "Летающий лыжник" в Перми, требуют обновления. Тренеры, в свою очередь, рассказали о необходимости создания спортивного интерната для представителей зимних видов спорта, куда могли бы приезжать спортсмены со всей страны и мира для совершенствования своих навыков. Обычно интернаты организуются при спортивных школах, поэтому в качестве возможной площадки для интерната тренеры видят небольшой населенный пункт вблизи Чайковского.