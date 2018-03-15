За сутки в Курганской области в пожаре погибли два человека

За минувшие сутки в Зауралье произошло два пожара в частных домах - один в Кургане, и один в селе Батурино Шадринского района.

В огне погибли двое мужчин 1983 и 1964 годов рождения.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти погибших, к настоящему времени не установлено", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следственными органами СКР по Курганской области по данным фактам проводятся доследственные проверки, в ходе которых по результатам назначенных пожаро-технических экспертиз будут установлены причины возгорания.