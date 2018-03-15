В Зауралье на трассе перевернулась "Лада" - пострадали три пенсионера

В Куртамышском районе перевернулся автомобиль - пострадали три человека.

Авария произошла около 15.10 часов 14 марта на 57 километре автодороги "Курган - Куртамыш - Целинное", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

68-летний пенсионер из Кургана, управляя "Ладой Грантой", двигаясь со скоростью не соответствующей конкретным условиям движения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия пассажир автомобиля - 69-летняя женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу. В ходе выяснения обстоятельств ДТП сотрудниками полиции установлено, что женщина находилась на заднем сидении автомобиля и во время движения не была пристегнута ремнем безопасности. Травмы так же получили водитель автомобиля и еще один пассажир - 65-летняя женщина.