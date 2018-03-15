Центробанк отозвал лицензию у банка Кредит Экспресс

Банк России с 15 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Кредит Экспресс (Ростов-на-Дону), говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, в деятельности банка "Кредит Экспресс" "установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В банке также выявлено снижение размера собственных средств (капитала), есть основания для "осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", сообщает ЦБ.

В банк назначена временная администрация.

"Кредит Экспресс" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 372 место в банковской системе России.

Ранее аналитики "Эксперт РА" опубликовали прогноз, согласно которому в 2018 году еще 60 банков могут лишиться лицензии. В их числе пять кредитных организаций, входящих в ТОП-50 по размеру активов.