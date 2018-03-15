На МЭФ обсудят новые возможности сотрудничества с КНР

3-4 апреля в столице состоится шестой Московский экономический форум, в ходе которого промышленники, предприниматели и учёные обсудят курс экономической политики, альтернативный тому, что проводится в жизнь нынешним правительством. В рамках темы нынешнего МЭФ "Россия и образ будущего", как сообщало Накануне.RU, планируется обсудить, какой должна быть стратегия нашей страны, исходя из реалий мировой политики.

Одному из аспектов мировой политики, а именно китайской инициативе "Один пояс - один путь" и проблемам её сопряжения с ЕАЭС будет посвящена отдельная конференция. Её модератор - профессор РУДН Юрий Тавровский отмечает, что при обсуждении российско-китайского сотрудничества много говорится о "сопряжении" ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", но гораздо меньше - о реальных результатах.

При этом в самом Китае инициатива "Один пояс - один путь" уже внесена в Конституцию КНР и в устав правящей коммунистической партии. D ближайшем будущем можно ожидать новых инициатив и условий для соседних с Китаем стран, в том числе, входящих в ЕАЭС. Среди перспективных проектов - и автомобильная магистраль Китай - Западная Европа, и Севморпуть, и строительство альтернативной железной дороги из Китая в Санкт-Петербург, и проекты в области сельского хозяйства.

За пять лет, прошедших с момента выдвижения концепции "Пояса и пути", начало проявляться и недовольство, связанное с условиями кредитования, которое предоставляет китайская сторона для реализации совместных проектов. В этой связи Юрий Тавровский допускает возможность внесения корректировок в финансовую часть инициативы.