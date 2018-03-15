Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Сочи, сознался в убийстве ребенка

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Сочи, дал признательные показания в ее убийстве.

Напомним, вечером 13 марта в правоохранительные органы поступил сигнал о безвестном исчезновении 5-летней Вероники Т. Сообщалось, что в тот вечер девочка покинула свое место жительства в селе Бестужевском и не вернулась. С целью установления обстоятельств ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Позднее полицейские разыскали отчима ребенка, который сначала заявил об исчезновении, а затем перестал выходить на связь. Правоохранители немедленно начали с ним начали работать.

"Да, отчим признался в убийстве девочки", - сообщили "Интерфаксу" в местном отделе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В свою очередь, источник агентства сообщил, что "после убийства отчим закопал девочку в лесу". По его словам, следователи выехали на место убийства ребенка.

Работа по уголовному делу продолжается.