На Южном Урале в магазине произошел взрыв

Сегодня ночью в Коркино в магазине "Рыбный гастроном" произошел взрыв.

По данным местных СМИ, предположительно, использовалась взрывная ручная граната.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате инцидента никто не пострадал.

"Сегодня в Коркино в дежурную часть полиции ночью поступило сообщение из пожарной части о задымлении в одном из магазинов. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.