Россиянин Василий Томшин стал третьим в суперспринте на первенстве по биатлону в Ханты-Мансийске

На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске, вслед за женским суперспринтом прошел мужской. В тройку лидеров вошли норвежец Ветле Шостад Кристиансен, австриец Лоренз Вегер и россиянин Василий Томшин, сообщили Накануне.RU организаторы соревнований, "ЮграМегаСпорт".

Пролог новой дисциплины стал непростым для участников: старт квалификационной гонки совпал с метелью и порывами ветра. Биатлонисты выявили 30 сильнейших участников, которым предстояло сразиться в финале. Гонку открыл массовый старт.

Первые пять мишеней разбили биатлонистов на несколько групп. Быстрее всех со стрельбой справился известный снайпер, югорчанин Алексей Волков. Уступая россиянину семь секунд, в погоню бросились представитель Австрии Патрик Якоб и Жан Гийом Беатрикс из Франции. Вскоре их обошли норвежские биатлонисты Ветле Шостад Кристиансен и Аслак Ненсетер.

На втором огневом рубеже Волков четырежды промахнулся и заработал штрафной круг, Кристиансен и Ненсетер использовали по одному дополнительному патрону. После первенство перехватил представитель Чехии Матей Крупчик. Вскоре биатлониста настиг норвежский дуэт, а потом к погоне присоединился другой российский спортсмен. Василий Томшин.

Кристиансен с легкостью справился со стрельбой стоя и вырвался вперед. Одним из немногих, кто смог закрыть мишени без дополнительных патронов, стал австриец Лоренз Вегер. С небольшим отставанием огневой рубеж покинули Крупчик, Беатрикс и Томшин.

В итоге "золото" досталось Кристиансену, "серебро" – Вегеру, "бронза" – Томшину. На четвертом месте расположился норвежец Вегард Йермунсхауг, пятый результат показал француз Жан Гийом Беатрикс. Шестерку лучших замкнул еще один россиянин, Петр Пащенко.