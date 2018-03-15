Лондон заблокировал в СБ ООН российское заявление для прессы по "делу Скрипаля"

Великобритания заблокировала российский проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы, содержащий призыв ко всем заинтересованным государствам сотрудничать в рамках расследования по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны", - сообщил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, "англичане внесли поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу", передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в рамках заседания Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Москва запросила у Лондона образцы примененного при отравлении Скрипаля вещества. Однако Британия заявила, что не обязана этого делать.