В горсаду снесли гараж, который незаконно возвела Курганская епархия

В Кургане судебные приставы добились сноса гаража, незаконно возведенного в центре города Курганской епархией.

Гараж площадью 91 кв.м. и высотой 4,4 м был возведен самовольно, строение абсолютно не вписывалось в окружающий архитектурный ансамбль и выглядело неуместным на фоне исторических зданий.

В прошлом году администрация Кургана обратилась в суд, который обязал религиозную организацию снести незаконно возведенное строение и привести земельный участок в первоначальное состояние, сообщили Накануне.RU в пресс-службу УФССП России по Курганской области.

Однако в епархии заявили, что денег на снос гаража нет - в отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы предупредили епархию о необходимости исполнения судебного решения. В добровольный срок оно исполнено не было, поэтому должнику пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей.

"Сейчас работы завершены. После вывоза мусора территория рядом с храмом приобретет свой первоначальный вид", - добавили в УФССП.

Как ранее сообщало Накануне.RU, гараж еще в 2016 году помешал горожанам - в суд поступило заявление с просьбой признать постройку незаконно возведенной, так как она якобы портит облик городского сада (храм находится на территории парка - прим. ред.).

Еще летом прошлого года, когда в Курган с официальным визитом прибыл патриарх Кирилл, гараж завесили красным баннером.