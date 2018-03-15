САИЖК достроит проблемный ЖК "Кольцовский дворик"

Завершить строительство проблемного долгостроя ЖК "Кольцовский дворик", поручено САИЖК. Это решение было объявлено на заседании комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, которую возглавлял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики.

"Чтобы люди, пострадавшие от недобросовестного застройщика в кратчайшие сроки могли получить жилье, завершать строительство планируется поручить Свердловскому агентству ипотечного жилищного кредитования", - уточнили в сообщении ведомства.

Напомним, ранее предполагалось, что долгостроем займется компания "Форум-групп", которая имеет "опыт завершения строительства проблемных объектов".

Кроме того, чтобы решить проблему с обманутыми дольщиками, будет рассмотрена возможность переселения их в квартиры на Рощинской, 44, в дом, принадлежащий САИЖК.

Евгений Куйвашев поручил министру строительства и развития инфраструктуры региона Михаилу Волкову совместно с директором САИЖК Александром Комаровым подготовить план мероприятий по возобновлению работ на территории долгостроя по улице Ракетной.