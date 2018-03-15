ОПЕК в феврале выполнила соглашение о сокращении добычи на 145%

ОПЕК в феврале снизила добычу нефти на 77,1 тыс. баррелей в сутки, выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 145%. Суточная добыча организации составила 32,186 млн баррелей в сутки, следует из мартовского доклада организации.

Существенно добычу снизили Венесуэла, ОАЭ и Ирак. Рост добычи отмечен в Нигерии и Анголе. Добыча нефти в Ливии, которая до 2018 г. не несла никаких обязательств по сделке ОПЕК+, в феврале выросла на 9,9 тыс. баррелей в сутки с уровня января, до 996 тыс. баррелей в сутки. Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик в ОПЕК, по данным вторичных источников, в феврале нарастила нефтепроизводство на 5,6 тыс. баррелей в сутки, до 9,982 млн баррелей. Тем не менее, королевство продолжило перевыполнять свои обязательства по венской сделке - в феврале на 16%, сообщает "Прайм".

Добавим, ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 г. - на 0,01 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по добыче нефти в РФ в 2018 г. повышен до 11 млн баррелей в сутки.