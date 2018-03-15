Россиянка Татьяна Воронина завоевала "бронзу" в первенстве по биатлону в Ханты-Мансийске

В рамках финального этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске спортсмены опробовали новый гоночный формат — суперспринт. Золото и серебро – у немок Надин и Каролин Хорхлер, бронза – у россиянки Татьяны Ворониной, сообщили Накануне.RU устроители первенства, "ЮграМегаСпорт"

Первыми, кто закрыл все мишени, стали россиянки Кристина Резцова и Тамара Воронина. Следом "на ноль" отстреляли спортсменки из Германии, сестры Хорхлер. На втором круге россиянка Кристина Резцова вновь первой покинула огневой рубеж. За ней на лыжню вышли сестры Хорхлер и Тамара Воронина. К ним также присоединилась итальянка Алексия Рунггальдье, ставшая второй в квалификации.

Следующим испытанием стала стрельба из положения стоя: Кристина Резцова использовала все дополнительные патроны, но смогла избежать штрафного круга. Лучше всех справилась Каролин Хорхлер. Тамара Воронина закрыла мишени с шести выстрелов. Кроме того, в борьбу за медали включилась россиянка Евгения Павлова.

Сестры Хорхлер поднялись на первые две ступени пьедестала. "Бронза" досталась Ворониной, и стала первой медалью спортсменки на взрослых соревнованиях. Четвертой финишную черту пересекла еще одна российская биатлонистка, Евгения Павлова. Пятое и шестое места заняли Сюзанне Хоффманн из Австрии и Йоханна Скоттхейм из Швеции соответственно.

Квалификация состоялась в первой половине дня — тогда девушки преодолевали два огневых рубежа на дистанции 2400 м. В финале на старт вышли 30 спортсменок, показавших лучший результат. На этот раз расстояние от старта до финиша составило 4000 м, на пути — четыре стрельбы. После массового старта участницы отправились на трассу плотной группой. Длинный подъем не изменил положение дел, но стал проверкой на прочность перед первым огневым рубежом.