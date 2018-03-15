"Любую сумму, сколько не жалко": Евгений Куйвашев отказался от подарков в день рождения и призвал к благотворительности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который завтра будет отмечать день рождения, попросил ничего ему не дарить. Глава региона по традиции призвал к благотворительности, передает корреспондент Накануне.RU.

"16 марта у меня будет день рождения. Уже несколько лет как сложилась традиция: я всех прошу не дарить мне никаких подарков, а вместо этого, если хочется оказать знак внимания, перечислить деньги в благотворительный фонд для помощи больным детям. Любую сумму, сколько не жалко. Каждый год мы договариваемся с одним или несколькими фондами, публикуем реквизиты в СМИ и интернете. Собираются довольно приличные суммы. Смогли помочь многим (если интересно, расскажу потом). Некоторые жертвователи отправляют потом мне копии платежек, и такие "поздравительные открытки" намного важнее и ценнее любых подарков", - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

По словам губернатора, в этом году есть договоренность о работе с фондом "Мы вместе". Также Евгений Куйвашев перечислил имена детей, которым можно помочь, и назвал реквизиты для перевода средств.

"Заранее спасибо всем, кто откликнется. Если решите сделать пожертвование, напишите об этом у себя в инстаграме или других соцсетях, может быть, вашему примеру последует еще кто-нибудь. Если денег соберется больше, чем надо, у фонда будет возможность помочь и другим детям", - добавил глава Среднего Урала.

Завтра, 16 марта, Евгению Куйвашеву исполняется 47 лет. Пост губернатора Свердловской области он занимает с 2012 года.