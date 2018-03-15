СК возбудил дело о снятом на камеру избиении школьников в Приморье

Приморские следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух школьников в городе Артеме, которое было снято на видео.



"5 марта 2018 года на территории школы в городе Артеме несколько несовершеннолетних из хулиганских побуждений нанесли побои двум 11-летним школьникам, при этом сопровождая все свои действия видеосъемкой", - сообщили Накануне.RU в СУ СК по Приморскому краю.



По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК России (побои). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.