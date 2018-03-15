Продукцию ЧТЗ можно будет приобрести по программе льготного лизинга Минпромторга России

Челябинский тракторный завод стал участником программы льготного лизинга Минпромторга России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК".

Согласно программе, приобретатель продукции предприятия сможет сэкономить до 10% стоимости при покупке новой дорожно-строительной техники. Такая скидка предоставляется клиентам при уплате авансового платежа, а сами машины приобретаются ими в рассрочку.

Такая скидка будет распространяется на тракторы класса 10 – Т10, Т10МБ, бульдозеры класса 10 – Б10М(Б), Б11(Б), бульдозеры класса 15 - Б12М9Б), Б14(Б), погрузчики ПК-55, ПК-65, ПК-70, а также на бульдозеры класса 25 – ДЭТ-400, на трубоукладчики ТР12, ТР20.

По договору лизинга размер аванса составит не менее 10 и не более 50% от стоимости техники.

Как сообщил директор по внешним связям и взаимодействию с органами государственной власти Челябинского тракторного завода Андрей Печеркин, инициативу Минпромторга РФ следует рассматривать как меру, направленную на поддержку отечественных производителей.

"Наш завод, к примеру, до 20 процентов техники реализовывал по этой программе, что говорит о действенности принятых федеральным правительством мер поддержки. Льготные условия для покупателей существенно повышают их интерес к такому сотрудничеству. Подобный эффект мы ожидаем и в 2018-ом году", - отметил он.