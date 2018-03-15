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14.03.2018
Мнения из Сети ;
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В городах Югры избирательные участки откроются на два часа раньше
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Наталья Комарова, подготовка к выборам (2018) | Фото: Правительство Югры

В день выборов президента России избирательные участки в Сургуте, Лангепасе, Мегионе, Покачах, Когалыме и Урае будут открыты на два часа раньше. Решение открыть 21 избирательный участок округа в 6.00 принято в связи с обращениями в окружную избирательную комиссию от руководителей ряда предприятий топливно-энергетического комплекса, на которых работа строится по принципу непрерывного цикла, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Глава региона Наталья Комарова провела заседание Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов в Югре. Председатель окружного избиркома Денис Корнеев доложил о готовности к выборам.

25 февраля в Югре стартовало досрочное голосование. По состоянию на 14 марта досрочно проголосовало 12 569 избирателей.

"В ближайшее время ожидается примерно такое же значение, потому что 15 марта происходит перевахтовка на месторождениях. Мы планируем охватить большое количество избирателей", - сообщил глава окружного избиркома.

Прием заявлений от избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения завершился 12 марта. В Югре подано более 50 тыс. заявлений, 21 890 из них - через сайт Госуслуг.

Все бюллетени для голосования уже переданы территориальным избирательным комиссиям. Передача их в участковые комиссии произойдет 16 марта. Специально для хранения бюллетеней заготовлены металлические шкафы и сейфы. В этот же день все избирательные участки будут взяты под круглосуточную охрану сотрудниками полиции и войсками национальной гвардии.

Наталья Комарова, подготовка к выборам(2018)|Фото: Правительство Югры

"16 марта все избирательные участки будут обследованы, взяты под круглосуточную охрану вплоть до 19 марта. Все запасные входы и выходы будут опечатаны. Вход будет один – через металлодетектор", - сообщил исполняющий обязанности начальника Управления МВД РФ по Югре Александр Беспалов.

На объектах, задействованных для проведения голосования, завершены работы по монтажу средств видеонаблюдения. Также закончено обучение членов участковых избирательных комиссий, общественных и политических наблюдателей, волонтеров.

Всего в Югре будут задействованы 3040 наблюдателей. План по количеству наблюдателей перевыполнен на 200 человек. Это подстраховка на тот случай, если кто-то из них вдруг не сможет 18 марта выйти на избирательный участок, его заменит другой подготовленный человек. Все наблюдатели прошли специальное обучение, их познакомили с кодексом этики наблюдателей. Все они появятся на избирательных участках на час раньше официального открытия. Работать одновременно будут по два человека – один представитель от Общественной палаты Югры, второй от Общественной палаты РФ.

Большая работа проведена по обеспечению доступности в реализации избирательных прав маломобильных групп населения. На всех участках будут работать обученные специалисты, которые окажут максимальное внимание людям с ограниченными возможностями. В качестве волонтеров задействованы также 300 человек, которые уже имеют подобный опыт работы. В ходе подготовки к выборам были закуплены специальные кабины для голосования для инвалидов-колясочников. Такими кабинами обеспечена половина избирательных участков Югры.

Директор окружного департамента социального развития Светлана Давиденко отметила, что за основу помощи маломобильным гражданам при голосовании на выборах взята модель социального сопровождения.

"Нашим вниманием были охвачены около 8 000 человек. Из них 2950 человек будут голосовать на дому. Списки все переданы в территориальные избирательные комиссии. 2307 человек будут голосовать в территориальных избирательных комиссиях. Им окажем ситуационную помощь сопровождения. К их услугам также будет социальное такси, задействуем и другой транспорт", - сообщила руководитель ведомства.

В завершение мероприятия Наталья Комарова поручила главам городских округов и муниципальных районов обеспечить накануне, а также в Единый день голосования круглосуточное дежурство экстренных и коммунальных служб, а также проверить доступность избирательных участков для граждан.

Другие новости по темам: выборы президента 2018, наблюдатели, Наталья Комарова, избирательный участок, досрочное голосование
15.03.2018 08:15 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
10:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.03.2018 13:47 Мск
На Ямале и в Югре снизилась активность избирателей, голосующих досрочно








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В городах Югры избирательные участки откроются на два часа раньше
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