На российских дорогах появится желтая и синяя разметка

На российских дорогах с 1 июня 2018 года появятся желтая и синяя разметки, сообщает газета "Коммерсантъ".

Согласно изменениям, желтым цветом будут обозначаться запрещающие обгон зоны, синим - полосы движения на перекрестках, а также парковочные зоны. Помимо этого, новый стандарт впервые вводит разметку в виде стрелки в зоне разворота.

Кроме того, водителям придется столкнуться с так называемой "вафельницей" (зоной, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке) Отмечается, что подобное нововведение уже существует на 30 московских перекрестках в рамках эксперимента.

Еще одна новая разметка будет оповещать водителей о станции зарядки электромобилей.

До этого желтая маркировка применялась только для обозначения зон запрета стоянки. В настоящее время также существует временная оранжевая разметка, являющаяся приоритетной в случае проведения ремонтных работ.

Напомним, в октябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила дорожного движения касательно кругового движения автомобилей и новой разметки "вафельница". Теперь приоритет при проезде автомобилями участков с круговым движением получит тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Также появится новая дорожная разметка "зона перекрестка" в виде перекрестия желтых диагональных линий в квадрате, обозначающего границы перекрестка.​