26 команд зарегистрировались на участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону

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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
15.03.2018 07:44 Мск (09:44 Екб)
политика
26 команд зарегистрировались на участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону
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биатлон, Жемчужина Сибири, Тюмень (2016) | Фото: t-l.ru

26 команд приедут на тюменский этап Кубка мира по биатлону, который пройдет с 22 по 25 марта. Список команд сообщил оргкомитет кубка, передает корреспондент Накануне.RU.
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В Тюмень приедут сборные Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии. Напомним, что бойкот соревнованиям объявили спортсмены с Украины, из США, Чехии и Канады.

Оргкомитет призвал российских болельщиков поддержать спортсменов – позаботиться о яркой интересной экипировке, взять с собой флаги и транспаранты.

Напомним, накануне в Ханты-Мансийске стартовал финальный этап Кубка IBU по биатлону.

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15.03.2018 07:44 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
09:44 Екб


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26 команд зарегистрировались на участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону
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