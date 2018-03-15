26 команд зарегистрировались на участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону

26 команд приедут на тюменский этап Кубка мира по биатлону, который пройдет с 22 по 25 марта. Список команд сообщил оргкомитет кубка, передает корреспондент Накануне.RU.

В Тюмень приедут сборные Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии. Напомним, что бойкот соревнованиям объявили спортсмены с Украины, из США, Чехии и Канады.

Оргкомитет призвал российских болельщиков поддержать спортсменов – позаботиться о яркой интересной экипировке, взять с собой флаги и транспаранты.

Напомним, накануне в Ханты-Мансийске стартовал финальный этап Кубка IBU по биатлону.