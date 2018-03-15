Госдеп США осудил поездку Путина в Крым. В посольстве России в Вашингтоне нашли, чем ответить

Госдепартамент США осудил поездку президента России Владимира Путина в Крым.

Напомним, в среду, 14 марта, Путин приехал на Крымский мост, чтобы лично проверить ход строительства.

По словам представителя Госдепа Сары Сандерс, президент РФ своими действиями "подтвердил ложные притязания на территорию Украины и еще раз открыто продемонстрировал пренебрежение российского правительства по отношению к международному порядку и неуважение территориальной целостности других стран". Госдеп также повторил, что санкции США против России не будут отменены до тех пор, пока полуостров не вернется к Украине.

Как передает "Интерфакс", посольство России в Вашингтоне в комментарии на заявление Сандерс отметило: "Госдеп не мог пройти мимо данного события (годовщины воссоединения, - прим.), выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, "ты сердишься, значит, ты не прав".

"В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России В.В. Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", - подчеркнули в российской дипмиссии.