ЦБ объявил о введении временной администрации в "Траст" и "Рост банк"

Центральный банк объявил о введении с 15 марта временной администрации в банке "Траст" и "Рост банке", передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение регулятора.

Санировать банки будет Фонд консолидации банковского сектора. Отметим, что с 2015 г. "Траст" санирует "Открытие". "Рост банк" входит в группу "Бинбанк".

"Предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность Банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств", - говорится в сообщении.