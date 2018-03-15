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Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
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Новости
15.03.2018 05:05 Мск (07:05 Екб)
общество | Центральный ФО
Врачи подмосковной больницы пожаловались на отсутствие лекарств
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прививка шприц врач (2011) | Фото: www.realitatea.net

Четыре врача Лотошинской центральной районной больницы Подмосковья написали докладную на имя главврача Александра Пересыпкинского.
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По их словам, на 1 марта в отделении анестезиологии и реанимации больницы нет ряда лекарств для оказания неотложной экстренной помощи, и для анестезии при хирургических вмешательствах.

Также врачи указывают на то, что аппаратура для проведения анестезии давно не обслуживалась и выходит из строя, что "влечет за собой определенные риски для пациента". Из-за этого больница не может оказывать полноценную квалифицированную помощь, а врачи отделения анестезиологии и реанимации снимают с себя ответственность за неоказание помощи согласно действующим медицинским стандартам.

Как следует из докладной, в больнице нет метоклопрамида в инъекциях, фторхинолонов для внутривенного введения, ​метрогила, миорелаксантов короткого действия, альбумина, растворов для парентерального питания, не хватает закиси азота и препаратов для ингаляционной анестезии.

В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что поручат подведомственным структурам провести проверку в больнице по этим фактам.

На проблему обратила внимания "Лига защитников пациентов". Ее президент Александр Саверский направил по жалобе врачей обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки, сообщает РБК.

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15.03.2018 05:05 Мск | Денис Линов
07:05 Екб


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Врачи подмосковной больницы пожаловались на отсутствие лекарств
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