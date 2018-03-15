Врачи подмосковной больницы пожаловались на отсутствие лекарств

Четыре врача Лотошинской центральной районной больницы Подмосковья написали докладную на имя главврача Александра Пересыпкинского.

По их словам, на 1 марта в отделении анестезиологии и реанимации больницы нет ряда лекарств для оказания неотложной экстренной помощи, и для анестезии при хирургических вмешательствах.

Также врачи указывают на то, что аппаратура для проведения анестезии давно не обслуживалась и выходит из строя, что "влечет за собой определенные риски для пациента". Из-за этого больница не может оказывать полноценную квалифицированную помощь, а врачи отделения анестезиологии и реанимации снимают с себя ответственность за неоказание помощи согласно действующим медицинским стандартам.

Как следует из докладной, в больнице нет метоклопрамида в инъекциях, фторхинолонов для внутривенного введения, ​метрогила, миорелаксантов короткого действия, альбумина, растворов для парентерального питания, не хватает закиси азота и препаратов для ингаляционной анестезии.

В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что поручат подведомственным структурам провести проверку в больнице по этим фактам.

На проблему обратила внимания "Лига защитников пациентов". Ее президент Александр Саверский направил по жалобе врачей обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки, сообщает РБК.