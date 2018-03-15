В Екатеринбурге встретили сборную России по дзюдо

Дзюдоисты сборной России прибыли в Екатеринбург.

Как сообщает Накануне.RU, они примут участие в Международном турнире "Большой шлем", который пройдет в предстоящие выходные. Самыми первыми прилетели дзюдоисты российской сборной – 56 человек. В уральскую столицу спортсмены прибыли из Сочи, где две недели готовились к соревнованиям.

Кроме серебряного призера молодежного первенства Европы по дзюдо Натальи Голомидовой, Свердловскую область на соревнованиях представят чемпион мира среди юношей и юниоров, победитель молодежного первенства Европы Сахават Гаджиев, призер турниров "Большой шлем" Ксения Чибисова и дебютантка турнира серебряный призер Кубка Европы Яна Полякова.

17 марта, в первый день соревнований, найдут своих обладателей награды в мужских категориях 60, 66 и 73 кг, и в женских – 48, 52, 57 и 63 кг. Во второй день будут названы имена победителей и призеров в весовых категориях 81, 90, 100 и свыше 100 кг у дзюдоистов и 70, 78 и свыше 78 кг – у дзюдоисток.

В 2017-ом году в столице Свердловской области россияне завоевали рекордное число наград, поспорив за пальму первенства с родоначальниками дзюдо японцами. Отечественная сборная завоевала двенадцать наград, и заняла второе место в общем зачете вслед за командой Японии, и опередив бразильцев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, турнир посетит президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.