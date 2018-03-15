Найдены пропавшие в Пермском крае подростки

В Пермском крае нашли пропавших подростков.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Пермскому краю, 12-летняя девочка и 14-летний мальчик были найдены вечером 14 марта в результате полномасштабной операции, проведенной следователями совместно с полицейскими и волонтерами. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

По данным следствия, никаких преступлений в отношении подростков не совершалось. После медицинского осмотра и проведения с ними необходимых следственных действий детей передали родителям.

В настоящее время выясняются условия жизни и воспитания детей, а также причины, по которым они ушли из дома.

Как ранее сообщало Накануне.RU, дети учатся в одной школе, живут в своих семьях. На профилактических учетах не состоят.