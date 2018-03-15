BBC: Российские силовики закупили технику для взлома любого смартфона

Региональные управления ФСБ, Следственного комитета и МВД закупили оборудование, которое способно взломать любые смартфоны под управлением iOS и Android.

Как сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на сайт Госзакупок, ведомства приобрели программное и аппаратное обеспечение UFED израильской компании Cellebrite, которая специализируется на взломе мобильных устройств.

По данным службы новостей, силовики покупают оборудование не напрямую, а через российских партнеров израильской фирмы — компании "ЛАН-ПРОЕКТ" и "Судебные технологии". Например, комплекс для взлома смартфонов UFED Touch2 обошелся волгоградскому управлению СК в 800 тыс. руб. А в Хабаровске сотрудники управления потратили на систему 1,2 млн руб.

По словам разработчиков из Израиля, обход блокировки позволяет получить любую информацию со смартфона, включая историю звонков, СМС и переписку в Telegram. При этом для взлома устаревших моделей смартфонов требуется несколько минут, для новых - несколько дней.

Кроме того стало известно о том, что руководство Сбербанка также закупило системы для взлома смартфонов. В банке говорят, что будут использовать их для борьбы с вирусами на Android.