Лондон отказался предоставлять пробы отравившего Скрипаля вещества

Лондон не обязан предоставлять Москве образцы вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен. "Россия спрашивает про пробы. И вновь — это недопонимание конвенции. Нет требований в конвенции, которые бы требовали от Великобритании делиться пробами, которые фигурируют в расследовании преступления", — отметил он, сообщает РИА "Новости".

Аллен подчеркнул, что Лондон, несмотря на разногласия с Москвой, продолжит сотрудничество с Россией в СБ ООН для расследования инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, сообщает "Интерфакс". "Мы верим в ООН и в Совет безопасности, мы верим в международную систему, основанную на законах. Мы хотим, чтобы на Совбезе страны сотрудничали для поддержания мира и порядка и вместе решали конфликты. Разумеется, мы будем работать с Россией, чтобы добиться этих целей", — отметил заместитель постпреда Великобритании.

В рамках заседания Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Москва запросила у Лондона образцы примененного вещества. Небензя отметил, что России в этом было отказано.

Ранее Небензя сообщил, что "Новичок" мог быть разработан в Великобритании.