Савченко могут обвинить в подготовке убийства Порошенко

Украинские силовые структуры готовятся обвинить депутата Верховной Рады Надежду Савченко в подготовке террористического акта и покушения на первых лиц государства, который она якобы планировала вместе с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

Издание Insider со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников сообщило, что Савченко якобы фигурирует на видео, где обсуждаются вооруженное нападение на Верховную Раду, а также покушения на высших чиновников страны.

По данным источников, план обсуждался во время распития алкоголя в одном из отелей Киева. Савченко якобы пыталась подговорить военнослужащих для подобной атаки, однако, солдаты задокументировали это при дальнейших обсуждениях.

Как ранее сообщало Накануне.RU, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал возможный арест депутата Верховной рады Надежды Савченко. По его словам, прокуратура располагает многочисленными доказательствами причастности Савченко к "преступным действиям".

Напомним, Рубан был задержан 8 марта на блокпосту под Горловкой. В машине нашли целый арсенал оружия, с помощью которого он якобы хотел атаковать центр Киева, убить Петра Порошенко и других первых лиц страны, обстрелять из минометов и гранатометов правительственные здания и спровоцировать военный конфликт.