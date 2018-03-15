Минпромторг: Россия выполнила конвенцию о запрещении химоружия

Россия закрыла свою военно-химическую программу более 30 лет назад и полностью выполняет свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химоружия.

Как сообщили в Минпромторге РФ, "Россия полностью уничтожила имевшиеся запасы химического оружия, что подтверждено Техническим секретариатом ОЗХО".

"Минпромторг России последовательно выступает за точное следование положениям Конвенции всеми государствами-участниками и готов совместно работать с Великобританией и ОЗХО", - заявили в министерстве, комментируя выступление британского премьера Терезы Мэй, сообщает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, ранее, выступая перед британским парламентом, Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломата, работающих на разведку.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 марта стало известно, что проживающий в Великобритании бывший военный, осужденный в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу попала его дочь.