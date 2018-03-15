Украина предложила разорвать договор о дружбе с РФ

МИД Украины подготовил несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Как сообщила пресс-секретарь министерства Марьяна Беца, среди них могут быть как частичная, так и полная денонсация договора. "МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого Договора [о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией], либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов", отметила дипломат.

Как отметила Беца, разработанный перечень не исчерпывается этими двумя вариантами. "Мы не приняли какого-либо окончательного решения, поскольку окончательное решение принимает президент".

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства также отметила, что цель Украины - это выход из Содружества. "Мы всегда исходили из того, что наша цель - это выход из СНГ. Это постсоветская модель, которая исчерпала себя", - сказала Беца, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, он является "последовательным сторонником" выхода из СНГ.