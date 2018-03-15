Участники предвыборных теледебатов довели Собчак до слез

Кандидаты в президенты РФ в ходе дебатов на телеканале "Россия-1" практически не дали возможности высказаться своей коллеге Ксении Собчак.

14 марта в финальной части программы "Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым" присутствовали Сергей Бабурин, представитель Бориса Титова, Максим Сурайкин, Владимир Жириновский и Максим Шевченко, которые пыталась выступить в отведенное Ксении Собчак время. Часть кандидатов говорила одновременно с ней, из-за чего разобрать слова Собчак не представлялось возможным.

"Люди, которые являются спойлерами, перебивают здесь только меня. Я требую вернуть мне мое время, которое эти люди бесконечно забивают "бла-бла-бла". "Я считаю, это просто хамство", - сказала Собчак. Также она пообещала пожаловаться в ЦИК, "потому что это несправедливо". При этом на глаза Собчак навернулись слезы, и она вышла из студии.

Завершая дебаты, ведущий программы Владимир Соловьев заявил: "Я считаю, это безобразие - коллективная травля одного кандидата. Прошу ЦИК учесть то, что происходит здесь и сейчас, и дать возможность, чтобы ведущие имели право хоть как-то влиять на этот процесс", сообщает "Интерфакс".