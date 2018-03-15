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экономика  |  комментариев: 1
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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
15.03.2018 00:43 Мск (02:43 Екб)
политика | В России | За рубежом
Небензя: Газ "Новичок" мог быть разработан в Великобритании
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Василий Небензя (2017) | Фото: gosnovosti.com

Никакие научные исследования и разработки под условным названием "Новичок" в России не велись.
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Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. По его словам, химикат, использованный для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, мог быть произведен, в том числе в Великобритании.

Как считает Небензя, наиболее вероятным источником происхождения данного химиката "являются страны, в которых с конца 90-х годов по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания".

Как подавил постпред, РФ непричастна к отравлению Скрипаля и его дочери и готова к совместному расследованию инцидента с Великобританией.

"Ожидаем, что Соединенное Королевство будет действовать в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, другими международными актами, включая европейскую конвенцию о правовой помощи по уголовным делам, а также предоставит образцы вещества, на которые ссылается британское следствие, для совместного расследования, коли ему приписано российское происхождение", - сказал дипломат.

Небензя также заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ невыгодна Москве накануне президентских выборов и ЧМ по футболу, в отличие от других стран. Называть их постпред не стал, сославшись на презумпцию невиновности, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее, выступая перед британским парламентом, Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломата, работающих на разведку.

Другие новости по темам: МИД РФ, Великобритания, дипломат, Тереза Мэй, Сергей Скрипаль, ООН
15.03.2018 00:43 Мск | Денис Линов
02:43 Екб


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Небензя: Газ "Новичок" мог быть разработан в Великобритании
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