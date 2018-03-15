Небензя: Газ "Новичок" мог быть разработан в Великобритании

Никакие научные исследования и разработки под условным названием "Новичок" в России не велись.

Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. По его словам, химикат, использованный для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, мог быть произведен, в том числе в Великобритании.

Как считает Небензя, наиболее вероятным источником происхождения данного химиката "являются страны, в которых с конца 90-х годов по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания".

Как подавил постпред, РФ непричастна к отравлению Скрипаля и его дочери и готова к совместному расследованию инцидента с Великобританией.

"Ожидаем, что Соединенное Королевство будет действовать в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, другими международными актами, включая европейскую конвенцию о правовой помощи по уголовным делам, а также предоставит образцы вещества, на которые ссылается британское следствие, для совместного расследования, коли ему приписано российское происхождение", - сказал дипломат.

Небензя также заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ невыгодна Москве накануне президентских выборов и ЧМ по футболу, в отличие от других стран. Называть их постпред не стал, сославшись на презумпцию невиновности, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее, выступая перед британским парламентом, Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломата, работающих на разведку.