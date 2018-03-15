В Рязанской области ликвидировали стрелка, который открыл огонь по полицейским

В Рязанской области застрелен 55-летний местный житель, который из охотничьего ружья открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, стрелка ликвидировали полицейские и сотрудники Росгвардии.

О стрельбе в полицию сообщили жители деревни Залесное-Чулково. Они пожаловались на соседа, который ходил в нетрезвом виде по двору своего дома с охотничьим ружьем в руках и стрелял.

К приезду сотрудников правоохранительных органов стрелок, ранее неоднократно судимый, заперся в доме. Участковый через окно попытался поговорить с мужчиной, который в ответ несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону правоохранителей.

Офицеры СОБР отдела Росгвардии открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя. При осмотре его дома были обнаружены охотничье ружье и 10 патронов к нему.