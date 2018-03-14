Губернатор Свердловской области и глава УГМК открыли ледовую арену в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор "УГМК Холдинга" Андрей Козицын сегодня, 14 марта, открыли новую ледовую арену в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, которая передана в пользование детско-юношеской спортивной школе №19 "Детский стадион". Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте информационной политики региона.

"Я очень рад, что здесь, на Уралмаше, в этом современном, компактном стадионе уже скоро начнутся интересные хоккейные баталии, — заявил губернатор во время церемонии открытия. — Руководство Свердловской области совместно с уральским бизнесом продолжает создавать условия для появления новых хоккейных звёзд, для воспитания сильного и здорового поколения уральцев. Число спортсменов непрерывно растёт. Хоккей с шайбой признан базовым видом спорта на территории нашего региона. Так будет и впредь".

Как отметили в Департаменте информационной политики, это уже вторая арена, открытая в 2018 году в рамках партнёрства областного правительства и УГМК.

В свою очередь, Козицын во время церемонии открытия отметил, что ещё в июне прошлого года на этом месте "ещё ничего не было, но в достаточно короткий срок с проектом справились". При этом он выразил благодарность всем причастным к строительству арены.

"Очень приятно, что здесь собрались молодые люди с клюшками, девочки на фигурных коньках", — сказал глава "УГМК Холдинга".

Глава администрации уральской столицы Александр Якоб назвал открытие арены большим событием для всей спортивной общественности и, в первую очередь, для жителей Орджоникидзевского района.

"Это десятая спортивная арена в Екатеринбурге и первая — в районе, которая будет доступна и для хоккеистов, и для фигуристов, и для всех жителей", — подчеркнул он.

Затем Куйвашев и Козицын вручили символический ключ юным спортсменам, после чего состоялся первый матч на арене. В качестве участников выступили детские команды столицы Урала и Верхней Пышмы.