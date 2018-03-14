В МИД РФ назвали грубой провокацией заявление Терезы Мэй о мерах против России в связи с "делом Скрипаля"

В МИД РФ считают грубой провокацией заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах "наказания" России в связи с якобы причастностью к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе российского дипведомства.

В министерстве отметили, что такие действия подрывают основы нормального межгосударственного диалога между странами.

"Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов. Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как подчеркивают в дипведомстве, британские власти в очередной раз осуществили попытку развязать огульную антироссийскую кампанию.

"Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", - добавили в МИД РФ.

Как сообщало Накануне.RU, ранее, выступая перед британским парламентом, Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломата, работающих на разведку.

Напомним, Тереза Мэй ранее заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.