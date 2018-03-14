В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту предполагаемого отравления газом

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным следствия, 14 марта в посёлке Красный Электрик Ногинского района в квартире, расположенной на первом этаже дома, обнаружены тела 30-летней женщины и троих её детей возраста 11, 6 и 3 лет без видимых признаков насильственной смерти. В квартире выше этажом обнаружены тела 74-летней местной жительницы и её 55-летнего сына, также без видимых признаков насильственной смерти.

Установлено, что на кухне квартиры на первом этаже была зажжена газовая плита, открыта одна конфорка, и также сработала газовая отопительная колонка. Предположительно, происходило скопление угарного газа, в результате чего произошло отравление женщины и троих детей. Затем газ, продолжая скапливаться, проник в квартиру этажом выше, жильцы которой, вероятнее всего, аналогично скончались от отравления газом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Кроме того, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет установлена точная причина смерти жильцов двух квартир.

В ходе расследования будет проверена исправность газовой и вентиляционной систем дома. Следствие также намерено выяснить, насколько давно специалистами проверялось техническое состояние вентиляционных каналов и дымоходов.

Дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СКР.