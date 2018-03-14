"Нафтогаз" до конца марта проинформирует "Газпром" об отказе разрывать контракты

До конца марта "Нафтогаз Украины" планирует обсудить с "Газпромом" вопрос расторжения контрактов, говорится в сообщении украинской компании, опубликованном в фейсбуке.

Отмечается, что к концу месяца должна состояться "встреча на Эльбе", на которой "Нафтогаз" проинформирует "Газпром", что "не согласен расторгнуть контракты".

"Кроме того, мы направили "Газпрому" требования о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", - приводит компания слова главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. После решения суда компания запустила процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Накануне Еврокомиссия призвала "Газпром" выполнить требования Стокгольмского арбитражного суда и начать прямые поставки газа Украине.