В ООН назвали самые счастливые страны мира

Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития определило самые счастливые страны мира.

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Washington Post, всего в рейтинге фигурируют 156 стран.

В тройке лидеров оказались скандинавские страны — Финляндия (1 место), Норвегия и Дания. Кроме того, в топ-10 попали Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом году на первые три строчки в рейтинге стран по уровню счастья по версии организации Sustainable Development Solutions Network попали Норвегия, Дания и Исландия, тогда как Финляндия заняла пятое место.



Хельсинки, Финляндия