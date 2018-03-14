В Москве проводится проверка по факту столкновения трактора с электричкой

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения трактора и электропоезда сообщением "Фрязево-Москва", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что колесный трактор с прицепным ковшом, производил работы на перегоне Лосиноостровская – Москва-Ярославская. В результате маневров на заснеженном участке трактор опрокинулся в непосредственной близости от 1 главного пути и был задет проезжающим электропоездом", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, произошел сход колесной пары первого вагона,. В результате столкновения пассажиры электрички не пострадали. "Машинист трактора доставлен в городскую больницу Москвы. В настоящее время движение поездов полностью восстановлено", - добавили в ведомстве.