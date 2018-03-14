Генпрокурор Украины объявил о возможном аресте Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал возможный арест депутата Верховной рады Надежды Савченко. Об этом он сказал на заседании парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.

"Я призываю Савченко явиться завтра на 11.00 на допрос в СБУ. Мне известно, что сейчас она находится в Испании. Современные транспортные возможности позволяют ей прибыть на Украину. Если она этого не сделает, я буду вынужден внести в парламент представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, задержание и арест", - сказал Луценко.

По его словам, прокуратура располагает многочисленными доказательствами причастности Савченко к "преступным действиям".

Как пишет издание "Страна.ua", Савченко готовятся обвинить в подготовке вооруженного переворота, связав ее с задержанным Владимиром Рубаном.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Рубан был задержан 8 марта на блокпосту под Горловкой. В машине нашли целый арсенал оружия, с помощью которого он якобы хотел атаковать центр Киева, убить Петра Порошенко и других первых лиц страны, обстрелять из минометов и гранатометов правительственные здания и спровоцировать военный конфликт.