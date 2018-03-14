Генпрокурор Украины объявил о возможном аресте Савченко

в этот день
14.03.18
18:38
В Екб.20:38
Дебаты представителей Жириновского и Грудинина привели к проверке "по 282-й"
ФСБ задержала четверых ямальцев - участников "спящей ячейки" ИГ*
Эксперты рассказали, в каких соцсетях больше всего пропаганды детского насилия
Главное
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля"

Тема дня
МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
Американцы узнали секреты "Арматы"
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
По инициативе митрополита Кирилла в Свердловской области появилась новая епархия
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 452



Новости
14.03.2018 18:15 Мск (20:15 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Генпрокурор Украины объявил о возможном аресте Савченко
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Надежда Савченко заявление отказ (2017) | Фото: Фейсбук Надежды Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал возможный арест депутата Верховной рады Надежды Савченко. Об этом он сказал на заседании парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.
Читайте также:

"Я призываю Савченко явиться завтра на 11.00 на допрос в СБУ. Мне известно, что сейчас она находится в Испании. Современные транспортные возможности позволяют ей прибыть на Украину. Если она этого не сделает, я буду вынужден внести в парламент представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, задержание и арест", - сказал Луценко.

По его словам, прокуратура располагает многочисленными доказательствами причастности Савченко к "преступным действиям".

Как пишет издание "Страна.ua", Савченко готовятся обвинить в подготовке вооруженного переворота, связав ее с задержанным Владимиром Рубаном.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Рубан был задержан 8 марта на блокпосту под Горловкой. В машине нашли целый арсенал оружия, с помощью которого он якобы хотел атаковать центр Киева, убить Петра Порошенко и других первых лиц страны, обстрелять из минометов и гранатометов правительственные здания и спровоцировать военный конфликт.

Другие новости по темам: Украина, Надежда Савченко, арест
14.03.2018 18:15 Мск | Евгений Чернышёв
20:15 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Генпрокурор Украины объявил о возможном аресте Савченко
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+