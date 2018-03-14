Украинское МВД объявило в розыск "заказчика убийства" Вороненкова

МВД Украины объявило в розыск бизнесмена Владимира Тюрина, подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Вороненкова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, беглый российский политик был убит в Киеве 23 марта 2017 года. В РФ против него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ). Работа по делу продолжилась, так как родственники Вороненкова не стали настаивать на прекращении расследования в связи с его смертью.

В прошлом месяце стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование дела экс-депутата. В материалах дела насчитывается более 50 томов.

Как сообщает РБК, анкета с данными Тюрина опубликована на официальном сайте правоохранительного ведомства Украины, в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

В качестве причины объявления российского предпринимателя в розыск указывается то, что он скрывается от органов прокуратуры по нескольким частям ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство").

В свою очередь, защита Тюрина заявила, что объявление последнего в розыск является попыткой Киева обвинить российские спецслужбы в совершении преступления.



​"Это вполне ожидаемый шаг — обычная бюрократическая процедура, — цитирует РБК адвоката Сергея Беляка. — А что в Киеве ещё могут сделать, если изначально решили не искать настоящих преступников, а огульно обвинить российского гражданина и российские спецслужбы в убийстве господина Вороненкова".