В Санкт-Петербурге скончался режиссер Леонид Квинихидзе, снявший "Мэри Поппинс, до свидания"

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе киностудии "Ленфильм".

"Леонид Александрович скончался вчера в Покровской больнице на 81 году жизни. Человек, обладающий несравненным талантом создавать доброе и жизнеутверждающее кино, останется в нашей памяти на века", - говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов России также выразили соболезнования в связи с кончиной режиссера. "13 марта 2018 г. на 81-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, Заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича", - отметили в Союзе.

Информация о времени, дате и месте похорон будет объявлена дополнительно.

Леонид Квинихидзе в 1961 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерская И.Копалина, Г.Козинцева. Среди наиболее известных его игровых фильмов - "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня", "Шляпа" и "Мэри Поппинс, до свидания" и др.