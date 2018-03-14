Путин прибыл на Крымский мост

Президент РФ Владимир Путин приехал на Крымский мост, чтобы проверить ход строительства.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что глава государства намерен совершить рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа — Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь.

По информации РБК, кортеж Путина прибыл к аркам строящегося Крымского моста. Ожидается, что президент осмотрит готовый участок автомобильной части объекта через Керченский пролив, также запланирована его встреча со строителями.

Напомним, 1 марта глава государства рассказал о сроках окончания строительства Крымского моста. Так, по его словам, автомобильное движение на объекте будет открыто уже через несколько месяцев, а в 2019 году откроется железнодорожное сообщение.



Строительство Крымского моста ведётся с февраля 2016 года. Мост пройдёт через Керченский пролив и соединит Крымский полуостров с материковой частью России автомобильной и железнодорожной дорогой. Общая протяжённость составит 19 км. Стоимость проекта составляет порядка 230 млрд рублей.